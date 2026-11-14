مصلح نصار: المليشيا تنهار الآن وراعيها ينهار ولن ينالوا من القيادة السودانية

أكد مستشار رئيس الوزراء، مصلح نصار، أن المليشيا تنهار الآن والراعي الرسمي لها ينهار، وأنها الآن أصبحت تنسج الفبركات لضرب المؤسسات الأمنية والقيادات العليا للدولة، مؤكدا انهم لن يستطيعوا النيل من القائد العام أو من رئيس الأركان مهما نسجوا من الخيالات.

وأضاف في خطاب جماهيري بمدينة شندي اليوم، ان لسان حال السودانيين يقول (جيشنا سُم الجنجويد)، مشدداً على أن القوات المسلحة فخر ويعتز بها، مبينًا أن السودان لن تثنيه المسيّرات ولا الحرب الإعلامية ولا فتنة المجتمعات، مؤكداً أن للسودان إدارة أهلية واعية جداً، مناشداً الجماهير برفع رؤوسهم عالياً، فهم على موقف سليم ويقفون مع جيشهم.

ونقل تحيات رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وتقديرهما لقطاعات المجتمع السوداني، مشيداً بوقوف المواطنين خلف القوات المسلحة، ومؤكداً أن حكومة الأمل تدعم أي جهد تقوم به القواعد لحماية وتنمية وتطوير البلاد.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام في حرب الكرامة، مشيداً بجهد كل من يغرد ويعمل بالكلمة في دعم البلد دون مقابل مالي من أي جهة، منوهاً إلى أن الرسالة واحدة وهي الوقوف خلف القوات المسلحة حتى النصر، مؤكداً أن مؤسسات الدولة اليوم أقوى ولن يستطيع أحد النيل من السودان.