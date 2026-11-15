المقاومة الشعبية تؤكد جاهزية (لواء الكرامة) بالبحر الأحمر لإسناد القوات المسلحة في محاور القتال

أكدت اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية، برئاسة الفريق الركن بشير مكي الباهي الجاهزية التامة لألوية المستنفرين بولاية البحر الأحمر تمهيداً للدفع بهم إلى الخطوط الأمامية لإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها في مختلف محاور القتال، مشددة على مضيها قدماً في مسار التعبئة والاستنفار لتحرير كامل تراب الوطن.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها وفد اللجنة القومية السبت إلى ولاية البحر الأحمر برعاية والي الولاية، وذلك ضمن سلسلة جولاتها الولائية الرامية إلى الوقوف على ترتيبات تكوين “لواء الكرامة” في كافة ولايات السودان، تنفيذاً للتوجيهات القاضية بإعداد ألوية تحمل أسماء شهداء كل ولاية.

واستهل الوفد برنامج زيارته بالوقوف على مستوى التنسيق والترتيبات الميدانية مع قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، الفريق بحري ركن محجوب بشرى أحمد، الذي أكد بدوره الجاهزية الكاملة لقوات المستنفرين بالولاية واستعدادها للانخراط القريب في العمليات العسكرية.

وعقب ذلك عقد الوفد القومي اجتماعاً مشتركاً مع أعضاء لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية البحر الأحمر، بحضور مقرر اللجنة بالولاية اللواء معاش همد سعيد إدريس، حيث استمع الوفد إلى تقرير الأداء للعام الحالي واستعرض سير عمليات التأمين بالولاية.

وأوضح رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية، الفريق الركن بشير مكي الباهي، أن هذه الجولة التي شملت عدة ولايات تهدف بالأساس إلى الاطمئنان على الترتيبات النهائية لتجهيز ألوية الكرامة للدفع بها إلى الخطوط الأمامية دعماً للقوات المسلحة في معاركها ضد مليشيا الدعم السريع، مؤكداً أن مسار التعبئة وتأمين المدن والأرياف يسير وفق الخطط الموضوعة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وثمّنت قيادة المقاومة الشعبية خلال الزيارة الدور البارز الذي يضطلع به المستنفرون في ولاية البحر الأحمر في تأمين العاصمة الإدارية والمحليات، مشيدة بالتنسيق المستمر والمحكم مع لجنة أمن الولاية للتصدي للتفلتات الأمنية وترسيخ الاستقرار.