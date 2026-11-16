ودعت البلاد اليوم في موكب مهيب الفقيد الراحل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، زعيم ومرشد طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمسجد السيد علي بمدينة الخرطوم بحري، وسط حضور حاشد من المسؤولين بالدولة والقيادات السياسية والدينية وجموع المواطنين، الذين توافدوا لإلقاء نظرة الوداع على الفقيد.

وقد شاركت جموع غفيرة من أبناء الشعب السوداني، في تشييع الراحل الميرغني كونه، رمزاً وطنياً وزعيماً دينياً بارزاً؛ واكب مسيرة الأمة السودانية لعقود طويلة في مشهد مهيب تجسدت فيه معاني الوفاء والعرفان لتاريخه الوطني الطويل.

وقد تقدم المشيعين عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ورئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية، وعدد من قيادات القوى السياسية، ومريدي الطرق الصوفية، ولا سيما أحباب الطريقة الختمية.

​وقد شارك في مراسم التشييع حشود غفيرة من المواطنين، والقيادات السياسية والشعبية، ومريدي طائفة الختمية، وجموع الشعب والمحبين، الذين توافدوا لوداع الراحل الكبير.

وسار الموكب الجماهيري حتى وُري جثمانه الثرى بمثواه الأخير في ضريح السيد علي الميرغني بمدينة بحري.

​ويُعد رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني خسارة كبرى للبلاد، لما له من إسهامات جليلة ومواقف وطنية بارزة في الدفاع عن قضايا الوطن، وتعزيز قيم التسامح والوسطية، وجمع الصف الوطني خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والتي امتدت لنحو قرن من الزمان

استقبال رسمي وشعبي لجثمان الفقيد مولانا محمد عثمان الميرغني بمطار الخرطوم:

وسط استقبال رسمي وشعبي، وصل إلى مطار الخرطوم اليوم الاثنين جثمان مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة تابعة لشركة بدر للطيران، بتوجيه من رئيس مجلس السيادة حيث تابع والي الخرطوم ولجنة أمن محلية بحري ترتيبات استقبال الجثمان وتأمين مسار الموكب.