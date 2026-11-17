أكد وزير الصحة، دكتور هيثم محمد إبراهيم، اهتمام الوزارة بوضع الأسس والسياسات التي تعزز دور التمريض وتجعل الكوادر التمريضية حجر الزاوية في العملية الطبية، مشيراً إلى أهمية تطوير المهنة والارتقاء بأدائها ضمن منظومة الرعاية الصحية بالبلاد.

جاء ذلك لدى مشاركته في المؤتمر الثاني لتنظيم التمريض السوداني، الذي نظمته منظمة الممرضين السودانيين واستضافته الجامعة الوطنية بولاية الخرطوم، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وانعقد المؤتمر تحت شعار «تمكين الممرضين للقيادة ونظم الرعاية الصحية الصامدة في السودان»، بمشاركة واسعة من الجهات ذات الصلة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية – مكتب السودان، والجامعة الوطنية، إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات الداعمة للقطاع الصحي.

وهنأ الوزير منظمة الممرضين السودانيين على تنظيم المؤتمر، مشيداً بدور الكوادر التمريضية في النظام الصحي ومساهمتها الكبيرة في المؤسسات الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، كما أعرب عن شكره للجامعة الوطنية على استضافة المؤتمر، واصفاً إياها بالجامعة الرائدة.

وأكد أهمية تطوير أقسام التمريض بالمستشفيات، مشيراً إلى اكتمال إعداد الاستراتيجية الخاصة بذلك، والاهتمام بتطوير الكوادر التمريضية عبر مسارات وظيفية واضحة وتدرج مهني محدد.

وأشار إلى عقد اجتماع لدراسة آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر، بما يسهم في تطوير مهنة التمريض وتعزيز مكانتها في النظام الصحي، مثمناً جهود جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح المؤتمر.

من جانبه أعرب رئيس منظمة الممرضين السودانيين، الأستاذ موفق حسن، عن سعادته بانعقاد المؤتمر الثاني، مشيراً إلى اعتماد جميع التوصيات الصادرة عنه، ومثمناً مشاركة وزارة الصحة الاتحادية ودعمها للمؤتمر.

من جهته أعرب ممثل رئيس الجامعة الوطنية، الفريق طبيب الأمين عثمان، عن سعادته باستضافة الجامعة للمؤتمر، مؤكداً أن التمريض يمثل جزءاً أساسياً من النظام الصحي ويسهم بصورة مباشرة في تحسين الخدمات الصحية، داعياً إلى تضافر الجهود لتطوير المهنة والارتقاء بها.