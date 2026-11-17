وصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا الاثنين وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني، الأستاذ خالد الإعيسر، ترافقه الأستاذة سمية الهادي، وكيل الوزارة، للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الدولي للعلاقات العامة واجتماعات وزراء الإعلام الأفارقة.

وكان في استقبال الوفد بمطار أبوجا سفير السودان لدى نيجيريا، السفير محمد عبد العال هارون، وأعضاء السفارة السودانية في نيجيريا.

وتأتي المشاركة تلبية لدعوة وجهها نظيره النيجيري، وزير الإعلام والتوجيه الوطني، الأستاذ محمد إدريس مالاجي. وتستضيف نيجيريا المنتدى للمرة الأولى في أفريقيا خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2026م.

ويُتوقع أن يشارك في الفعاليات نحو 3000 شخص، من بينهم وزراء ومسؤولون رسميون وصناع قرار وخبراء في الإعلام والعلاقات العامة ودبلوماسيون ومفكرون وقادة رأي من نحو 126 دولة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الإعيسر، على هامش المنتدى، لقاءات مع وزيري الإعلام والتوجيه الوطني، والثقافة والسياحة النيجيريين، لبحث سبل ترقية التعاون بين السودان ونيجيريا في مجالات الإعلام والآثار، وتعزيز أواصر التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين.