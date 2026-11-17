أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، فتح باب التقديم للمنح الدراسية المقدمة من الحكومة المجرية للطلاب السودانيين ضمن برنامج Stipendium Hungaricum، للعام الأكاديمي 2027–2028م، وذلك في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وفقاً لشروط وضوابط محددة.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في ترشيح المتقدمين لبرامج الدراسات العليا ستكون لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والكوادر الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، بما يتوافق مع احتياجات مؤسساتهم من التخصصات العلمية، مع ضرورة استيفاء شروط البرنامج. فيما تتاح فرص محدودة لمرحلة البكالوريوس، ويُشترط للتقديم الحصول على الشهادة الثانوية السودانية للعام 2026م، واستيفاء شروط القبول الأكاديمية ومتطلبات البرنامج المختار.

وبيّنت أن ترشيح المتقدمين للدراسات العليا سيتم عبر مؤسساتهم، بواسطة الإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات بالوزارة، مع مراعاة احتياجات المؤسسات والتخصصات المطلوبة، بينما تخضع طلبات البكالوريوس للمفاضلة وفق اللوائح والضوابط المعتمدة، وتتولى الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات إجراءات المفاضلة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي لبرنامج المنح المجرية، للاطلاع على البرامج والتخصصات المتاحة وشروط القبول، واستكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة عبر الرابطين التاليين:

الموقع الرسمي للمنح:



بوابة التقديم الإلكتروني:

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

وأكدت الوزارة أن إكمال التقديم الإلكتروني لا يعني الترشيح النهائي، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والمفاضلة من الجانب السوداني، وفقاً للأولويات والضوابط المعتمدة.

وأضافت أنه عقب اكتمال إجراءات التقديم والترشيح من الجانب المجري، ستُعلن أسماء المستحقين للترشيح، ويُطلب منهم تقديم المستندات المطلوبة بحسب المرحلة الدراسية.

وتشمل المستندات المطلوبة من المتقدمين لمرحلة البكالوريوس صورة من الرقم الوطني، والشهادات الأكاديمية وكشوف الدرجات موثقة من الجهات الرسمية، وشهادة إثبات الكفاءة اللغوية باللغة الإنجليزية أو اللغة المعتمدة للبرنامج، إلى جانب خطاب يوضح دوافع التقديم ومجال الدراسة المقترح، وإثبات القدرة على السفر للحصول على التأشيرة المجرية من أقرب دولة.

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى الاطلاع على شروط البرامج والتخصصات المتاحة، والتأكد من استيفاء متطلبات القبول، وإكمال إجراءات التقديم الإلكتروني.

وللاستفسارات، يمكن التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر البريد الإلكتروني:

external@mohe.gov.sd

سونا