وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق علي تحديات و قضايا وهموم الخريجيين واطلع علي الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر مناقشة قضايا الخريجين بالاقليم

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم وفد المكتب التنفيذي للجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالإقليم برئاسة الأستاذ محمد الطيب الصادق المدير التنفيذي للجهاز بمشاركة الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة.

وابان رئيس الوفد أن اللقاء إستعرض قضايا وتحديات خريجي الإقليم و التحديات التي تواجه شريحة الخريجين بالإقليم , والجهود الرامية لتطوير الأداء بجهاز تشغيل الخريجين وصولاً لتوظيف طاقات الشباب ودعم برامج التأهيل والتدريب بصورة عامة والتدريب التحويلي على وجه الخصوص لدعم الانتاج وزيادة الإنتاجية في ظل الإمكانيات التي يذخر بها الإقليم.