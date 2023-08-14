شركة زين للاتصالات تدعم القطاع الصحي بالجزيرة





استقبل الدكتور اسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة وفد من شركة زين للاتصالات برئاسة أ. دفع الله محمد نور مدير الشئون المجتمعية والعلاقات العامة وحضور عبد الجليل الطيب مدير إقليم الجزيرة للشركة، حيث تناول اللقاء دعم الشركة لأنشطة وبرامج وزارة الصحة وتوفير الأدوية والمعدات والأجهزة لتطوير وتجويد الخدمة الطبية والولاية تستقبل أعداداً كبيرة من الوافدين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

من جانبه أكد مدير المسئولية المجتمعية بالشركة أن الدعم للقطاع الصحي بالجزيرة يأتي ضمن المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع مشيراً لإلتزام الشركة بدعم مركز المعلومات الصحية بالوزارة بعدد من أجهزة الإنترنت، وقدم مدير عام وزارة الصحة شكره لشركة زين لدعمها المتواصل للقطاع الصحي مؤكداً تواصل الخدمات الطبية للوافدين عبر 848 مؤسسة صحية.

وكاله سونا