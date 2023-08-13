وزير الصحة الإتحادية يستمع لتقرير الفريق التنفيذي اللوجستي للمساعدات الصحية





– ترأس وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم إجتماع الفريق التنفيذي اللوجستي للمساعدات الصحية الذي عُقد ظهر اليوم، بحضور ممثلي الفريق (مفوضية العون الإنساني، قوات الجمارك، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، السلاح الطبي، الأدوية والسموم، الحجر الصحي سواكن، الإمدادات الطبية وممثلي الجهات الأمنية) .

حيث إستمع الوزير لتقارير من أعضاء الفريق التنفيذي، حول إستقبال المنح عبر المطار والميناء وتسهيل الإجراءات للمنح القادمة من الدول الشقيقة والمنظمات. وناقش الإجتماع إشكاليات وصول وتخليص المنح وضرورة سرعة إجراءات التخليص والإعفاءات المطلوبة وضمان وصولها للولايات، ووقف الإجتماع على محاور العمليات اللوجستية من المطار والميناء، والفرز والتوزيع للولايات حسب توزيع خلية إدارة الأزمة الإتحادية عبر اللجنة الصحية اللوجستية، كما ناقش تحديث قوائم الاحتياجات من المانحين حسب الحوجة التي تحددها وزارة الصحة الإتحادية.

وأشار الوزير إلى وجود اللجنة بتنوعها يبعث عدة رسائل، أهمها، رسالة تطمينية للمواطن ودليل على وجود مؤسسات الدولة، وإحترام سياساتها مؤكداً على أن كل المنح الطبية القادمة للبلاد تخضع للرقابة عبر الآيات التنفيذة لمؤسسات الدولة، موضحاً ضرورة توفر المنح حسب الحوجة التي تحددها الوزارة لسد النقص، ورسالة أخرى للمانحين، بأن أنظمة الدولة تعمل على ترتيب العمل عبر غرفة واحدة لضمان تقوية الشراكة والتواصل مع المانحين، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على سلامة المواطن والتأكد من مؤامة ومأمونية كل المنح الطبية الواردة، مؤكداً أن مفوضية العون الإنساني هي البوابة للمنظمات، داعياً إلى ضرورة حصر واردات المنظمات ومزيد من التنسيق معها لترتيب سد الفجوات بولايات السودان المختلفة ومراجعة المخزون الحالي لضمان الاستفادة القصوى منها.

و أمن الإجتماع على جاهزية خلية إدارة الأزمة المتواجدة بالبحر الأحمر لتسهيل وتذليل كل العقبات التي تواجه إنسياب المعينات الطبية .

وكاله سونا