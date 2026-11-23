أكد الفريق شيبة ضرار، رئيس تحالف أحزاب شرق السودان، أهمية الحوار السوداني السوداني باعتباره المخرج الوحيد من الأزمات التي تواجه البلاد، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان.

​وأشاد شيبة ضرار، خلال لقائه الأحد اللجنة الإعلامية المكلفة بتهيئة أجواء الحوار السوداني السوداني، على مستوى المركز والولاية، بالجهود التي تبذلها اللجنة في التعريف بالحوار والتبشير بأهدافه، مشيراً إلى أنهم بدأوا يشعرون بوجود حقيقي للحوار السوداني السوداني من خلال الحراك الإعلامي والجهود المبذولة للتواصل مع مختلف المكونات.

​وأعرب عن سعادتهم باختيار ولاية البحر الأحمر لتكون أول ولاية تُكلّف فيها لجنة إعلامية للاضطلاع بمهام التوعية والتعريف بالحوار، مؤكداً أهمية الدور الإعلامي في تهيئة الرأي العام وخلق المناخ الملائم لانطلاق حوار وطني جامع.

​من جانبها، استعرضت اللجنة الإعلامية مهامها وخطتها الرامية إلى توسيع دائرة التعريف بالحوار وأهدافه، وتعزيز التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية والإدارات الأهلية والرموز الوطنية، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار.

​يُذكر أن لجنة تهيئة أجواء الحوار السوداني السوداني، التي أُعلن عن انطلاق أعمالها رسمياً في الثلاثين من أغسطس الماضي، تعمل على التواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب والتنظيمات والمكونات الدينية والمجتمعية والإدارات الأهلية، إلى جانب الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة، بهدف تهيئة المناخ الملائم لحوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة السودانية.