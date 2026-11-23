أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم الإلكتروني لشواغر القبول للعام الدراسي 2026–2027م بمؤسسات التعليم العالي الحكومية للدبلوم التقني، وغير الحكومية (الأهلية والخاصة)، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التقني، وفقاً للفرص المتاحة وشروط القبول المحددة.

​وأوضحت الإدارة أن التقديم يبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2026م، ويستهدف الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية للعام 2026م والأعوام السابقة، إلى جانب الحاصلين على الشهادات الثانوية العربية والأجنبية للعام نفسه والأعوام السابقة.

admission.gov.sd ​وأشارت إلى أن التقديم يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات ()، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على شروط القبول والفرص المتاحة وإجراءات التقديم وتفاصيل السداد الإلكتروني، مبينة أن رسوم التقديم لشواغر الدبلوم التقني بمؤسسات التعليم العالي الحكومية تبلغ 20 ألف جنيه سوداني، فيما تبلغ رسوم التقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة 40 ألف جنيه سوداني.

​وفيما يتعلق بالطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العربية والأجنبية، أكدت الإدارة ضرورة استكمال إجراءات مطابقة الشهادات إلكترونياً للحصول على الرقم المرجعي اللازم لإتمام عملية التقديم، وذلك برفع صورة من الشهادة المعتمدة من وزارة التعليم والتربية الوطنية عبر نافذة (مطابقة) بالموقع الإلكتروني للإدارة، إلى جانب تسليم أصل الشهادة وصورة منها، مرفقة بإثبات الهوية، بمقر الإدارة العامة للقبول، على أن يُعاد الأصل للطالب فور اكتمال إجراءات المطابقة.