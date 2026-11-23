دشّن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، نهار الأحد بمحلية عطبرة بولاية نهر النيل، الدفعة الرابعة من برنامج الدعم النقدي المباشر للعام 2026م لعدد 28,409 أسر بمبلغ (1,420,450,000) جنيه، بحضور ممثل حكومة الولاية وعدد من المسؤولين والتنفيذيين وقيادات المؤسسات ذات الصلة.

​وأكد وزير الموارد البشرية أن البرنامج يمثل إحدى أدوات الدولة للحد من الفقر وتوفير الحماية للشرائح الأكثر هشاشة، مشيراً إلى استفادة نحو (350) ألف مواطن على مستوى البلاد من التحويلات النقدية المباشرة، ومشدداً على أهمية الانتقال التدريجي من تقديم المساعدات النقدية إلى التمكين الاقتصادي، عبر تمليك الأسر القادرة على العمل مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز استقلالها الاقتصادي وإتاحة الفرصة لتوسيع مظلة الاستفادة لتشمل أُسراً أخرى.

​وأعلن الوزير توجه المفوضية خلال العام 2027م نحو تعزيز مسار التمكين الاقتصادي، من خلال الشراكة الثلاثية التي تجمع المفوضية وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، لتمويل مشروعات إنتاجية تتناسب مع قدرات المستفيدين ومهاراتهم وتوفر لهم مصادر دخل مستدامة.

​وأشاد الوزير بحكومة ولاية نهر النيل ومواطنيها لما قدموه من دعم واستضافة للأسر النازحة من الولايات المتأثرة بالحرب، مثمناً روح التضامن والتكافل التي أظهرتها المجتمعات المحلية، كما أكد أهمية استهداف المستحقين وفق معايير الحاجة الفعلية، داعياً إلى تحسين أجور العاملين بالدولة.

​من جانبه، أكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، أن برنامج الدعم النقدي المباشر يمثل أحد البرامج المهمة التي تقودها الوزارة في إطار جهود الدولة للحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيداً بتقدم محلية عطبرة على محليات الولاية في تنفيذ عمليات توزيع الدعم وإيصاله إلى الأسر المستحقة، ومثمناً جهود المدير التنفيذي للمحلية وإدارة التنمية الاجتماعية في إنجاح البرنامج.

​وكشف المفوض عن اختيار برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفقر، في إنجاز يعكس حضور التجربة السودانية دولياً، ويجسد الجهود الوطنية في تطوير برامج وسياسات الحد من الفقر.

​وأوضح أن البرنامج يستهدف شرائح اجتماعية تتطلب حماية ورعاية مستمرة، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الفقيرة وفاقدي مصادر الدخل والشرائح الهشة، مؤكداً استمرار اهتمام المفوضية بهذه الفئات وتطوير التدخلات الموجهة إليها.