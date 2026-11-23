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انحفاض في اسعار الذرة وتواصل عمليات الحصاد بالقضارف
كشفت جولة سونا القضارف يوم الاحد داخل اسواق محاصيل القضارف الانخفاص الكبير والملحوظ في اسعار الذرة حيث انخفض اردب الفتريتة اليوم إلى (1.300.000) جنيه مقارنة مع مبلغ (1.750.000) جنيه ليوم امس السبت ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الوارد اليومي من محصول الذرة فضلا عن تواصل عمليات الحصاد للذرة في عدد من المناطق الزراعية هذا فضلا عن قرار منع ترحيل الذرة خارج الولاية والاكتفاء بالتداول الداخلي.
وتورد سونا القضارف اسعار المحاصل ليوم امس السبت حيث بلغ سعر قنطار السمسم (860) الف جنيه فيما بلغ سعر اردب الدبر (1.800.000) جنيه والفتريتة (1.750.000) جنيه والمقد (1.800.000) جنية والعكر (1.650.000) جنيه والدخن (2.300.000) جنيه وودباكو (1.800.000) جنيه وحريراى (2.000.000) جنيه
واشار مصدر مطلع بادارة اسواق المحاصيل بان إدارة الاسواق بدأت في اجراءات العديد من الشركات والبيوتات التجارية توطئة لافتتاح الموسم التسويقي الجديد (2026 -2027م ) (المزاد) حيث قدمت اكثر من عشرين شركة لدخول الموسم التسويقي الجديد والذى من المؤمل ان يعلن خلاله الايام القادمة خاصة بعد انتظام الوارد اليومى للسمسم والذى فاق العشرة الف جوال في اليوم حتى يوم السبت.
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