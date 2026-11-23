كشفت جولة سونا القضارف يوم الاحد داخل اسواق محاصيل القضارف الانخفاص الكبير والملحوظ في اسعار الذرة حيث انخفض اردب الفتريتة اليوم إلى (1.300.000) جنيه مقارنة مع مبلغ (1.750.000) جنيه ليوم امس السبت ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الوارد اليومي من محصول الذرة فضلا عن تواصل عمليات الحصاد للذرة في عدد من المناطق الزراعية هذا فضلا عن قرار منع ترحيل الذرة خارج الولاية والاكتفاء بالتداول الداخلي.

وتورد سونا القضارف اسعار المحاصل ليوم امس السبت حيث بلغ سعر قنطار السمسم (860) الف جنيه فيما بلغ سعر اردب الدبر (1.800.000) جنيه والفتريتة (1.750.000) جنيه والمقد (1.800.000) جنية والعكر (1.650.000) جنيه والدخن (2.300.000) جنيه وودباكو (1.800.000) جنيه وحريراى (2.000.000) جنيه