بدأت في العاصمة الأذربيجانية باكو، الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، أعمال الاجتماعات المشتركة بين ممثلي المصارف السودانية ونظرائهم الأذربيجانيين، بمبادرة وتنسيق من سفارة السودان لدى أذربيجان، وبالتعاون مع بنك السودان المركزي والبنك المركزي الأذربيجاني، واتحاد المصارف في أذربيجان، وذلك استكمالاً للخطوات الرامية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين المركزيين في مجال التعاون المصرفي، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل المصارف والمؤسسات المالية في البلدين.

وترأس الوفد السوداني الأستاذ نور الدين محمد سليمان، مدير عام الأسواق المالية ببنك السودان المركزي، وضم في عضويته مديرين عامين وعدداً من ممثلي بنك الخرطوم، وبنك أم درمان الوطني، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك النيل، والبنك الإسلامي السوداني.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السفير أنس الطيب الجيلاني سفيرالسودان بباكو، أهمية القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي وتيسير التبادل التجاري والاستثماري، ومشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة عملية نحو توسيع التعاون بين المؤسسات المصرفية في البلدين.

وفي منحي متصل، أعرب السيد السفير عن تطلعه إلى أن تسفر الاجتماعات عن خطوات تنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين، وتعزيز علاقات المراسلة المصرفية وتيسير التحويلات والتسويات المالية، فضلاً عن بحث آليات تمويل التجارة وتبادل الخبرات في مجالي التحول الرقمي والتقنيات المالية، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية. كما أشار إلى ما يشهده القطاع المصرفي الأذربيجاني من تطور، مؤكداً ما يتيحه السودان من فرص للتعاون الاقتصادي والمالي في ضوء موارده وإمكاناته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي.