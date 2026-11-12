ثقة متجددة في الموانئ السودانية: باخرة جديدة تنضم الى حركة محطة الحاويات

في مؤشر يعكس تنامي ثقة الخطوط الملاحية في القدرات التشغيلية لمحطة الحاويات بالميناء الجنوبي، استقبلت المحطة، يوم الاربعاء ولأول مرة، الباخرة (HONG DA XIN 708)، التابعة للوكيل الملاحي شركة «شرف»، بإجمالي حمولة بلغت 1,810 حاويات مكافئة (TEUs) من الصادر والوارد.