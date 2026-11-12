اقتصاد وأعمال
ثقة متجددة في الموانئ السودانية: باخرة جديدة تنضم الى حركة محطة الحاويات
في مؤشر يعكس تنامي ثقة الخطوط الملاحية في القدرات التشغيلية لمحطة الحاويات بالميناء الجنوبي، استقبلت المحطة، يوم الاربعاء ولأول مرة، الباخرة (HONG DA XIN 708)، التابعة للوكيل الملاحي شركة «شرف»، بإجمالي حمولة بلغت 1,810 حاويات مكافئة (TEUs) من الصادر والوارد.
ويمثل وصول الباخرة إضافة جديدة لحركة السفن الوافدة إلى المحطة، ويعكس استمرار جاذبية الموانئ السودانية وقدرتها على استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية، بما يعزز حركة التجارة البحرية ويدعم مكانة الميناء الجنوبي ضمن منظومة النقل البحري الإقليمي.
سونا