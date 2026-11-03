بيتكوين تفاجئ الأسواق وتصمد أمام “أكبر سرقة” في تاريخ بينانس!

منذ أن تعرضت منصة “بينانس” لأكبر سرقة إلكترونية على الإطلاق الأسبوع الماضي، كان المتداولون يستعدون لأسوأ السيناريوهات، لكنهم وجدوا أنفسهم الآن يراقبون إنجازا غير متوقع للبيتكوين.

وارتفعت العملة المشفرة الأولى نحو 1% اليوم الاثنين، لتتداول عند حوالي 78,300 دولار بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت سنغافورة. وهي منخفضة بنحو 4% فقط عن ذروة يوم الخميس، قبل أن تكشف “بينانس” عن اختراق أمني أسفر في نهاية المطاف عن سحب 6.3 مليار دولار من أموال المستخدمين. وقد أرجِع صمود العملة على نطاق واسع إلى الاستجابة السريعة من “بينانس”، التي وعدت منذ البداية بتغطية جميع الخسائر.

وقالت الشريكة المؤسسة في “أوربت ماركتس” كارولين مورون: “صمود بيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع هو في جوهره تصويت ثقة على تصريحات بينانس. السوق مقتنع بوضوح بأن لدى بينانس أموالا كافية لتغطية الخسائر”.

وكانت عملة “البيتكوين” تحت الضغط أصلا الأسبوع الماضي بسبب موجة بيع في الأصول عالية المخاطر، لذا فإن صمودها النسبي يبرز اختلاف تعامل المتداولين مع الحادث مقارنة بأكبر كارثة سابقة ضربت إحدى كبرى منصات العملات المشفرة. فخلال انهيار منصة “إف تي إكس” (FTX)، ثاني أكبر منصة آنذاك، في عام 2022، هبطت بيتكوين 19% على مدى ثلاثة أيام، بينما كانت الشركة التي يديرها الملياردير السابق سام بانكمان-فريد تنتقل من أزمة سيولة إلى الإفلاس.

وقال شون مكنولتي، متداول في شركة صناعة السوق “إيه كيو سي تك” إن أحد أسباب صمود عملة “البيتكوين” بشكل أفضل هذه المرة هو أن “بينانس” تشتري العملة لتعويض المستخدمين، لكنه أشار إلى أن المعنويات الأساسية لا تزال قلقة.

وأضاف مكنولتي: “يرى الناس في هذا قمة جبل الجليد ويتوقعون المزيد من الاختراقات نظرا لقدرات الذكاء الاصطناعي”، في إشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية هذا العام. وتابع: “إذا كان يمكن اختراق بينانس، أكبر منصة في العالم، فلا أحد في مأمن”.

المصدر: بلومبرغ + روسيا اليوم