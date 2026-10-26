شركة اتحاد المستقبل القابضة القطرية تبدي رغبتها في الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية

أبدت شركة اتحاد المستقبل القابضة القطرية رغبتها في الدخول في استثمارات بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، خاصة في مجال إنشاء مدن الإنتاج الحيواني، بما يسهم في دعم الإنتاج وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

​جاء ذلك خلال لقاء وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، بمباني الوزارة الأحد، وفد الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي عبد الجليل سمير عبد الجليل شرف، بحضور وكيل الوزارة الدكتور عمار الشيخ إدريس، وعدد من المديرين العامين بالوزارة.

​واستعرض الوزير خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة والرؤية المطروحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في السودان، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاع.

​وأشاد الوزير بالعلاقات المتطورة بين السودان ودولة قطر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.

​وأعلن الوزير عن توجه الوزارة لتنظيم زيارات إلى عدد من الدول العربية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية، وتشجيع السودانيين المغتربين والمستثمرين على المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

​من جانبه، أكد وفد شركة اتحاد المستقبل القابضة القطرية اهتمام الشركة بتعزيز الشراكات الاستثمارية مع السودان في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين.

​وأعرب الوفد عن شكره وتقديره للسفارة السودانية بالدوحة على التسهيلات التي قدمتها له، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للزيارة، وعكست متانة العلاقات بين السودان ودولة قطر وحرص الجانبين على تطويرها.