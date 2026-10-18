جبريل إبراهيم يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي خلال اجتماع وزراء المالية العرب مع البنك الدولي

شارك السيد وزير المالية د. جبريل إبراهيم محمد، في اجتماع وزراء المالية العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي بحث أبرز التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية، وسبل تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص العمل للشباب والمرأة.

وركزت مداخلات عدد من الوزراء على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش.

وفي مداخلته، أشار الوزير إلى ضرورة مراعاة التداعيات المحتملة للتطورات في منطقة الخليج على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل ومدخلات الإنتاج، بما فيها المدخلات الزراعية، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الضغوط على الأوضاع المعيشية.

وأوضح أن هذه التطورات قد تضاعف التحديات التي تواجه السودان في تأمين احتياجاته الغذائية والحفاظ على استقرار الإمدادات، الأمر الذي يستدعي اهتماماً دولياً يتناسب مع حجم التحديات القائمة.

وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية ومجموعة البنك الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، فيما تبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود الداعمة للأمن الغذائي، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل اللازم للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة.