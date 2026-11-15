ديوان الضرائب يعلن انتهاء التعامل بالفاتورة الورقية وبداية التعامل بالفاتورة الإلكترونية

أعلن ديوان الضرائب نهاية التعامل بالفاتورة الورقية اعتباراً من اليوم، وبداية التعامل بالفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي على كل المستويات الاتحادية والولائية.

وقال الأمين العام للديوان الأستاذ بدر التمام محمد سعد، في مؤتمر صحفي بمقر الديوان بالخرطوم اليوم، إن الخطوة جاءت عقب انتهاء مهلة وفترة سماح لمدة ثلاثة أشهر مُنحت للمتعاملين مع الحكومة لتوفيق أوضاعهم.

وأكد أن البدء في ربط تعاملات الحكومة يأتي في إطار توسيع المظلة الضريبية وإدخال التسجيل في الفاتورة الإلكترونية ضمن منظومة الإجراءات الحكومية، منوهًا الى أن التسجيل للفاتورة متاح عبر منصة (بلدنا).

وأضاف أن توجهات الدولة هي تطبيق الفاتورة الإلكترونية في كل معاملات الحكومة في جميع مراحل الشراء والتعاقد، مشيراً إلى أن تقديمها بات شرطاً لتقديم الخدمة للدولة، وذلك بالتنسيق التام مع وحدات وزارة المالية.

وأوضح أن هذا التوجه يسهم في الرقابة ودقة البيانات والامتثال الضريبي، ويمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تتمثل في الحوسبة الكاملة للعمل الضريبي، مبيناً أن الفاتورة الإلكترونية من أهم مراحل حوسبة عمل الديوان، وأن فوائدها تحقيق الشفافية وتعزيز الإيرادات وضبط الضريبة وتوفير المعلومة الصحيحة، بما يسهل العمل بين الديوان والشركاء.