أرياب توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ليوقونغ للمعدات الهندسية الصينية

شارك السيد عمر عيسى أحمد، سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية، والسيد محمد طاهر اوكير وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال التعدين في الاحتفالات التي نظمتها شركة قوانغشي ليوقونغ للآليات بمدينة ليوتشو، في مقاطعة قوانغشي جنوب الصين، بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس الشركة.

وعلى هامش الفعالية، عقد السفير اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة ليوقونغ، السيد تشنغ جين، جرى خلاله بحث آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركة والسودان، واستكشاف فرص الشراكة في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توفير الآليات والمعدات اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار، وتطوير القطاع الزراعي، ودعم أنشطة التعدين، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع مجالات التعاون بين مؤسسات وشركات البلدين.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالتعاون القائم إلى مستوى الشراكات العملية والمشروعات ذات المردود الاقتصادي والتنموي، مع إيلاء اهتمام خاص ببناء القدرات الوطنية من خلال إتاحة فرص التدريب والتأهيل للكوادر السودانية الشابة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية المتقدمة في مجالات الصناعة والآليات والمعدات الهندسية.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتجاري، شهدت الزيارة التوقيع علي اتفاقية استراتيجية للشراكة والتعاون بين شركة أرياب للتعدين وشركة ليوقونغ، تناولت أطر التعاون المشترك في مجال توريد الآليات والمعدات، وتطوير مجالات الشراكة بما يخدم احتياجات قطاع التعدين السوداني ويدعم خطط التوسع والتحديث في عملياته.

ونشير الي ان شركة ارياب كانت قد وقعت مع الشركة عقد معدات للتعدين بقيمة 10 مليون دولار ، كما وقعت كنانة عقدا لشراء 30 حاصدة زراعية لقصب السكر.