متى تلغى الإقامة العقارية لغير القطريين؟

أوضح المحامي علي الهاجري أن الإقامة العقارية لغير القطريين تُلغى في حال بيع العقار وعدم شراء عقار آخر خلال مدة 3 أشهر.

وقال خلال برنامج “بموجب القانون” على قناة الريان إنه إذا اشترى غير القطري عقاراً واكتسب الإقامة العقارية بموجب هذا العقار، فإن الإقامة تُسحب منه في حال بيع العقار الأول وانقضاء مدة 3 أشهر دون شراء عقار جديد.

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، يستطيع المستثمر الذي تبلغ قيمة استثماره العقاري 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار) الحصول على الإقامة العقارية، فيما يتيح الاستثمار العقاري بقيمة 3 ملايين و650 ألف ريال قطري (ما يعادل مليون دولار) الحصول على الإقامة العقارية المصحوبة بامتيازات حاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار.

الشرق القطرية