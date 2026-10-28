أوشاكوف: بوتين يضمن سلامة زيلينسكي إذا جاء إلى موسكو

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين يضمن سلامة فلاديمير زيلينسكي إذا جاء إلى موسكو.

وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين أكد خلال محادثته الهاتفية مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره أن زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو.

وصرح مساعد الرئيس الروسي بأن زيلينسكي يستطيع، إن رغب، المجيء إلى موسكو لإجراء مفاوضات، وأنه ستوفر له هناك جميع الظروف اللازمة، بما فيها الأمنية.

جاء ذلك في تصريح لقناة “فيستي” عقب المحادثة الهاتفية التي أجراها بوتين مع يوناس غار ستوره وألكسندر ستوب.

وبحسب أوشاكوف، نقل محاوِرا بوتين إلى الرئيس الروسي “اهتماما نشطا” من زيلينسكي بإجراء مفاوضات مباشرة معه.

وسبق للرئاسة الفنلندية وأعلنت عن المحادثة وأنها جرت بمبادرة من فنلندا والنرويج وليس باسم أوروبا.

ووصف الرئيس الفنلندي المكالمة بأنها كانت صريحة ومفيدة مؤكدا أن الحوار المباشر مع روسيا ضروري لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

المصدر: RT