‏بزشكيان لممثلي دول حلف مكة: إيران تطالب بحقوقها القانونية وستدافع عن نفسها بحزم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، استعداد بلاده لتعميق التعاون الإقليمي وتسوية الخلافات، والاستفادة من القدرات المشتركة لدول المنطقة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال بزشكيان، خلال لقاءاته مع مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، إن “الدول الإسلامية قادرة، من خلال التعاون والاستفادة من إمكاناتها المشتركة، على تقديم نموذج للعالم في تحقيق العدالة والتنمية”، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وشدد الرئيس الإيراني، على دعم طهران لأي تفاهم يسهم في تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتماسكها، مؤكدًا أهمية استمرار الاجتماعات والمحادثات بين دول المنطقة لتقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

وأكد أن طهران تطالب بحقوقها القانونية في إطار القانون الدولي وستدافع عن نفسها بحزم، مشددا على دعم أي تفاهم لتعزيز الوحدة والتماسك والأمن والتنمية في المنطقة.

يأتي ذلك وسط أنباء تفيد بأن نتنياهو ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال شن هجوم على إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إلا أن البيت الأبيض نفى الأمر جملة وتفصيلاً، وأكد أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بإعلان ترامب سابقاً أنه لن يشن ضربات عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وكالة سبوتنيك