السيسي يعلق على قول “اغسل يديك بحكومة جديدة”

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يرى في تغيير الحكومة أو إعفاء الوزراء حلا ناجعا للتحديات والأزمات التي تواجه البلاد.

وأوضح السيسي، خلال كلمته في فعاليات “منتدى مصر 2026″، أن تقييم أداء الوزراء يجب أن يستند إلى قدرتهم على التعامل مع التحديات وتحقيق نتائج ملموسة، وليس إلى الضغوط أو الانتقادات المتداولة أو مجرد استبدال الأشخاص وإعادة تشكيل الحكومة.

وانتقد الرئيس المقولة المتداولة في الأوساط السياسية والإعلامية “اغسل يديك بحكومة جديدة”، مؤكدًا رفضه اعتبار تغيير الحكومة حلًا تلقائيًا أو شكليًا للمشكلات التي تواجه الدولة.

ودعا السيسي إلى الترفق بالحكومة وعدم الانسياق وراء الانتقادات الحادة، مشيرًا إلى أنه يلاحظ تأثر عدد من الوزراء وحزنهم بسبب ما يثار بحقهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ومقالات الرأي.

وأكد أن أجهزة الدولة تعمل في ظل ظروف وتحديات معقدة، مشددًا على أن إدارة شؤون البلاد مسؤولية وأمانة، وأنه يدرك طبيعة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر والظروف الاستثنائية التي تعمل الحكومة في ظلها.

روسيا اليوم