أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا ترى أي خطر على الأمن القومي في عودة جنسن هوانغ إلى قيادة “إنفيديا”، بعد قرار مجلس إدارتها إعادته إلى مناصبه.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “اتخذ مجلس إدارة شركة إنفيديا القرار الصائب والمناسب بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي. فالوطن يحتاج إلى قيادة جنسن في إنفيديا لضمان نجاح وازدهار الشركة والاقتصاد الأمريكي على حد سواء. لا يوجد لدى حكومة الولايات المتحدة أي سبب يدعو للاعتقاد بأن عودة جنسن إلى إنفيديا تُشكل أي خطر على الأمن القومي”.

وأضاف أن المدعي العام الأمريكي أكد عدم امتلاك الحكومة أدلة على ارتكاب هوانغ أي أعمال غير قانونية، وعلى الصعيد الشخصي، فقد تشرفت بمعرفة جنسن، وهو وطني عظيم وكنز وطني.

وأعلنت “إنفيديا”، اليوم الاثنين 23 نوفمبر، أن مجلس إدارتها صوت بالإجماع على إعادة هوانغ فورا إلى مناصب رئيس الشركة ومديرها التنفيذي وعضو مجلس إدارتها.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه “ينبغي على إنفيديا مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن امتثال الشركة لضوابط التصدير الأمريكية لضمان وفائها بالتزاماتها القانونية وواجبها الوطني في حماية الأمن القومي الأمريكي. أتقدم بالتهنئة لجنسن، ومجلس إدارة إنفيديا، وشعب الولايات المتحدة، بل وللعالم أجمع”.

وأوضحت الشركة في بيان أن القرار جاء عقب سلسلة اجتماعات ومناقشات مع هوانغ، اقتنع خلالها المجلس بصراحته وقدرته على قيادة الشركة، مشيرة إلى أنه تلقى معلومات من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية قبل اتخاذ القرار.

وقال رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز إن عودة هوانغ تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء.

وفي الأسواق، قفز سهم “إنفيديا” بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات ما قبل افتتاح البورصة الأمريكية. وبحلول الساعة 17:11 بتوقيت موسكو، ارتفع السهم بنسبة 29.33% إلى 162.35 دولار، بعدما أغلق جلسة الجمعة عند 125.53 دولار، منخفضا بنحو 14%.

وكان هوانغ قد استقال في 12 نوفمبر من مناصبه على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقات خارج إطار الزواج، وتولت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية كوليت كريس منصب المدير التنفيذي مؤقتا.

وجاءت الاستقالة عقب تقارير عن علاقة هوانغ بسيدة الأعمال إليس هوانغ، التي أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” اتهامات بشأن نقلها معلومات سرية إلى جهات حكومية صينية. ورفضت وزارة الخارجية الصينية هذه الاتهامات ووصفتها بالتشهير.

وفي أحدث تطورات القضية، نقلت رويترز في 22 نوفمبر عن “نيويورك تايمز” أن إليس هوانغ ظلت على اتصال بمسؤول في جهاز الاستخبارات الصيني لأكثر من عام. غير أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن التحقيق لم يحسم ما إذا كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية أم لا.

ورغم قرار إعادته، أكدت “إنفيديا” استمرار تحقيقها المستقل في القضية، وأعلنت البحث عن مسؤول جديد للامتثال، إلى جانب تشكيل لجنة للإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير.

وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا قد أصدر في 19 نوفمبر طلبا رسميا للتحقيق مع الشركة بشأن احتمال وصول رقائق متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، وما إذا كانت “إنفيديا” قد ضللت المستثمرين بشأن تلك المخاطر.

المصدر: روسيا اليوم (RT)