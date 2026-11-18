تعتزم خمس دول من الاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك واليونان والنمسا وهولندا، وضع خطة لإنشاء مركز في رواندا لاستقبال مهاجرين مبعدين من أوروبا.

واعتبرت ميته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أن المشروع سيوجه “رسالة واضحة” للمهاجرين غير الشرعيين، بأنه “لم يعد من الممكن ببساطة دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية مع افتراض إمكانية الاستقرار فيه”.

ومن جانبه قال كريستيان شتوكر المستشار النمساوي إن الهدف هو افتتاح “أول مركز عودة” في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا بحلول عام 2027، واصفا هذه المبادرة بأنها “تاريخية”.

ومن جهته، تعهّد فينسنت بيروتا وزير الداخلية الرواندي بأن يوفر هذا المركز “فرصة ثانية” للمهاجرين المرحّلين من أوروبا.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت عام 2022، أنها تنوي فتح مركز لطالبي اللجوء في روندا، غير أن حكومة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر تخلّت عن الخطة في نهاية المطاف بسبب عقبات قضائية.

الشرق القطرية