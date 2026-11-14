الولايات المتحدة.. عودة الطيران إلى الإقلاع بعد 4 ساعات ووزير النقل يكشف مكمن الخلل

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إقلاع الرحلات في جميع مطارات البلاد مساء الجمعة، بسبب خلل في بيانات الرادار والاتصالات، قبل رفع القرار بعد نحو 4 ساعات.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن المشكلة بدأت في الساعة 3:36 مساء بتوقيت الساحل الشرقي، حين ظهرت حالات عدم استقرار وعدم اتساق في بيانات الرادار والاتصالات مع الطائرات. وأضاف أن القرار اتخذ احترازيا لضمان سلامة المسافرين، في وقت كان يطير في الأجواء أكثر من 3,500 طائرة.

هبوط آمن للطائرات

وفق التصريحات الرسمية، اتبع الطيارون ومراقبو الحركة الجوية إجراءات طوارئ معتمدة سلفا، ما سمح بهبوط الطائرات تدريجيا وبأمان. وقال دافي إن عدد الطائرات في المجال الجوي انخفض إلى أقل من 400 طائرة بحلول الساعة الثامنة مساء.

ولم يشمل الإيقاف الرحلات والعمليات الحرجة، بما فيها الإخلاء الطبي، وشحنات الإمدادات المنقذة للحياة، وعمليات إنفاذ القانون.

سبب الخلل

أرجع الوزير دافي الاضطراب إلى قدم معدات منظومة مراقبة الحركة الجوية، وقال إن مفاتيح التحويل وأجهزة التوجيه القديمة تعرضت لضغط يتجاوز قدرتها الاستيعابية، ما أدى إلى ظهور بيانات غير متسقة. وأكد أن النظام لم يفقد جميع أنظمة الرادار والاتصالات.

وأكد المسؤولون أن الحادث لم يكن هجوما سيبرانيا، على الأقل في المرحلة التي أعلن فيها ذلك، فيما أوضحت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية أن رادارات الطقس لم تتأثر.

رفع الإيقاف وتأخر الرحلات

رفع قرار إيقاف الإقلاع الوطني في الساعة 8:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، لكن دافي حذر من أن استئناف الحركة الطبيعية سيحتاج وقتا، بسبب تراكم التأخيرات وازدحام المطارات بعد ساعات التوقف.

وقال الوزير إن الحادث يبرز الحاجة إلى تحديث شامل لمنظومة مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، مطالبا الكونغرس بتوفير 50 مليار دولار لاستبدال بنية تحتية يصفها بأنها قديمة، وتشمل خطوط اتصال نحاسية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأدى الإيقاف إلى تعطيل واسع لحركة السفر الجوي، مع آلاف التأخيرات والإلغاءات في المطارات الأمريكية، فيما بدأت شركات الطيران والمطارات في التعامل مع تراكم الرحلات بعد رفع القرار.

وبحسب “سي أن أن” قُدر عدد الأشخاص الذين علقوا بسبب الإلغاءات بنحو 1.5 مليون شخص.

المصدر: روسيا اليوم (RT)