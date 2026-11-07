السيسي يعقد اجتماعا طارئا مع قيادات عسكرية

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع عدد من القيادات العسكرية من بينهم رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، حضر الاجتماع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء هاني محمود مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة نائب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع “شهد استعراضا للإجراءات التنفيذية التي تمت بين الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة”.

ووجه الرئيس المصري، رئيس هيئة الأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما وجه السيسي، بسرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال البيانات الخاصة بها لدى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مُشددا على ضرورة مراعاة دقة البيانات الواردة للهيئة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تساهم في اتخاذ القرار الصحيح.

كما شدد السيسي على مراعاة سرية تداول المعلومات، حسبما جاء في بيان المتحدث الرسمي.

وكانت الدولة المصرية قد اتحذت عدة إجراءات غير اعتيادية مؤخرا تحسبا لتطورات الوضع في المنطقة، من بينها خطة تقشف واسعة بدأتها الحكومة وأجهزة الدولة، فضلا عن إعلان رئيس الشركة المصرية للمطارات حالة استنفار لرفع درجات الاستعداد والجاهزية بجميع المطارات استعدادا للتعامل مع أي متغيرات إقليمية طارئة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)