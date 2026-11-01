مجتبى خامنئي يوجه الجيش الإيراني بالرد الفوري على أي تهديد دون قيود جغرافية

أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، السبت، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية، “ضرورة الرد الفوري والفعّال على أي تهديد من جانب الأعداء، دون التقيد بحدود جغرافية”، مشددا على “رفع مستوى الاستعداد القتالي وتعزيز قدرات الردع”.

وشهد الاجتماع تأكيد خامنئي أهمية الاستعداد لمواجهة قوية مع الأعداء، باعتباره أحد متطلبات تحقيق “الردع الأقصى”، مع ضرورة التعامل مع مختلف مستويات التهديدات وأنواعها بردود سريعة وفعّالة.

وقال خامنئي إن “القوات المسلحة الإيرانية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت وشروط إنهاء أي هجمات، إذا أقدم الأعداء على شن هجمات عسكرية أو إرهابية جديدة”.

وأكد أهمية تعزيز البنية التحتية للمعلومات العسكرية، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية باستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب تحديث العقيدة والتكتيكات الدفاعية، وفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وفي سياق متصل، وجّه بتحديث “بنك الأهداف” ليشمل مختلف الأصول المادية والمعنوية لأمريكا وإسرائيل، بما يضعها في متناول القوات المسلحة الإيرانية.

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن الدعم الشعبي للقوات المسلحة يمثل عامل ردع في مواجهة الخصوم، مشيدا بصمود القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون والحرس الثوري والباسيج، وأكد ضرورة الاهتمام باحتياجاتها المعيشية وتعزيز معنويات أفرادها.

كما أشاد بصمود ما وصفه بـ”جبهة المقاومة” في عدد من الدول، معتبرا أن وحدة صفوفها تمثل عاملا استراتيجيا في تشكيل النظام السياسي والأمني الجديد في غرب آسيا، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا التوجه في تعزيز التقارب بين الدول والشعوب الإسلامية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء علي عبد اللهي، والقائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء وحيدي، تقارير بشأن جاهزية القوات الدفاعية على سواحل الخليج ومناطق العمليات في مضيق هرمز وبحر عُمان، فضلا عن الحدود الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية لإيران.

وأعرب، مجتبى خامنئي، خلال الاجتماع عن ارتياحه للأنشطة المنفذة، وطلب نقل تقديره إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع وعائلات العاملين فيها.

وكالة سبوتنيك