“أشعر بخجل شديد منه”.. شقيقة وزير الصحة الأمريكي ترد على تصريحات أخيها ضد العرب

تفجرت ردود فعل غاضبة عربيا ودوليا عقب تصريحات مثيرة أدلى بها وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور، زعم فيها غياب الإنتاج العلمي والأدبي لدى أكثر من 500 مليون عربي.

ووجه وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور خلال تجمع انتخابي في مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان أثناء مشاركته في فعالية لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز، في سياق حديثه عن جماعة الإخوان المسلمين ومزاعم تأثيرها في المجتمعات العربية والإسلامية، اتهامات تعميمية للعرب، قائلا إن نحو 500 مليون شخص لا ينتجون شيئا من العلم أو الأدب ولا يفوزون بجوائز دولية كبرى.

وفي حين انهالت الردود التي فندت هذه الرواية استنادا إلى الحقائق والأرقام التاريخية لجوائز نوبل والعلوم، جاء الرد الأبرز هذه المرة من داخل عائلة كينيدي نفسها، إذ شنت شقيقته الناشطة الحقوقية كيري كينيدي هجوما حادا على أخيها عبر منشور حاز اهتماما كبيرا على منصة “إكس”.

وقالت كيري كينيدي في منشور استحضر اقتباسا سابقا لشقيقها روبرت يعود إلى الخامس من أغسطس 2016 خلال ظهوره في برنامج “لاري كينغ ناو”، إذ قال حينها: “أسهل ما يمكن أن يفعله زعيم سياسي هو أن يستغل تعصبنا وكراهيتنا وخوفنا من الأجانب وأحكامنا المسبقة، وأن يشير إلى أشخاص يختلفون عنا ويقول: هؤلاء هم الذين يدمرون بلدنا”.

وعلقت كيري على المقطع بالقول: “كان هناك وقت أتفقت فيه تماما مع أخي، أما اليوم، فأنا أشعر بخجل شديد بسببه”.

وأضافت كيري مفندة مزاعم أخيها، أن العرب والمسلمين قدموا إسهامات استثنائية للإنسانية في مجالات الأدب والعلوم والرياضيات والطب وغيرها من المجالات التي لا تُحصى، مستشهدة بأمثلة بارزة لعلماء وأدباء حصدوا أرفع الجوائز العالمية، من بينهم الكيميائي عمر ياغي الذي فاز بجائزة وولف في الكيمياء عام 2018 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 2025، والعالم الراحل أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، بالإضافة إلى الأديب نجيب محفوظ الذي نال جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

واختتمت شقيقة الوزير الأمريكي منشورها بالقول: “إن عرق الإنسان أو دينه أو أصله الإثني أو خلفيته الاجتماعية والاقتصادية لا تحدد مستوى ذكائه أو إبداعه أو قدرته على الإسهام في خدمة الإنسانية”.

وأعربت كيري عن تعاطفها بالقول: “قلبي مع جميع الذين آذتهم تصريحات أخي الكاذبة والقاسية والمهينة”.

المصدر: RT