بوتين: روسيا وإفريقيا تقران خطة عمل مشتركة حتى 2029 في ختام قمة موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا والدول الإفريقية أقرت خطة عمل مشتركة حتى عام 2029، في ختام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو.

وأدلى بوتين بتصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عقب اختتام أعمال القمة.

وقال بوتين للصحفيين: “إن قائمة واسعة من المهام المحددة لتطوير علاقات روسيا مع دول القارة في الاقتصاد والتجارة والمجالين الاجتماعي والإنساني، ولتنفيذ قرارات القمة الحالية، واردة في خطة العمل المشتركة للفترة حتى عام 2029 التي أقررناها الخميس.

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الثالثة “روسيا – إفريقيا” حزمة من المبادرات الرئيسية على الدول الإفريقية، شملت المدفوعات العابرة للحدود، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي

روسيا اليوم