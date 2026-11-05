“من أجل ماذا؟”.. ترامب يعلق على احتمالية عزله

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه بشأن ما إذا كان يشعر بالقلق بشأن إجراءات عزله أم لا.

وقال ترامب في تصريح مساء الأربعاء ردا على احتمال عزله: “لا، لا، لا.. ولا حتى قليلا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تدمير الحزب الديمقراطي إذا أقدموا عليه، لأنه سيكون عزلا بلا أي سبب”.

وتابع ترامب قائلا: “من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق نجاح للبلاد؟”.

وتتصاعد النقاشات في الولايات المتحدة حول سيناريوهات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مساءلة أفراد إدارته بعد فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.

ويسعى الحزب الديمقراطي بعد فوزه بالكونغرس إلى عزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بدلا من جعل محاولة عزل الرئيس دونالد ترمب للمرة الثالثة أولوية، خشية تكرار فشل المحاولتين السابقتين، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية.

ووفق الصحيفة، حول الديمقراطيون أنظارهم إلى هيغسيث بعد فشل محاولتين لعزل ترمب خلال ولايته الأولى، ويتطلب عزل الرئيس موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهي عتبة لم ينجح أي تصويت لعزل رئيس أمريكي في تجاوزها حتى الآن.

ويرى مات بينيت الشريك المؤسس لمركز “ثيرد واي” البحثي الديمقراطي في واشنطن، أن محاولة عزل ترمب للمرة الثالثة لن تكون خيارا سياسيا حكيما، رغم اعتقاده أن الرئيس ارتكب مخالفات تستوجب العزل، وفق ما نقلته الصحيفة.

ويقول بينيت لـ”تايمز” إن فرص إزاحة ترمب من منصبه معدومة عمليا، وإن تكرار المحاولة دون تحقيق نتيجة قد يبعث برسالة إلى الناخبين مفادها أن الحزب لا يصغي إلى أولوياتهم.

المصدر: RT