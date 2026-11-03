محادثات الدوحة: المفاوضون الإيرانيون يغادرون قطر وتعميم مسودة مقترح لإنهاء الحرب

غادر المفاوضون الإيرانيون الدوحة دون أن تكون المغادرة نتيجة تعثر المحادثات، فيما تُعمَّم مسودة اقتراح لإنهاء الحرب لجمع الملاحظات بشأنها، بحسب مسؤول مطلع.

ونقلت رويترز عن مسؤول مطلع، اليوم الاثنين، أن المغادرة لم تكن ناجمة عن تعثر المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقال المسؤول إن مسودة اقتراح يجري تعميمها حاليا لجمع الملاحظات بشأنها، وإنه قد يعقد اجتماع للمتابعة.

وكان مفاوضون إيرانيون أجروا في الدوحة الأحد لليوم الثالث على التوالي محادثات مع وسطاء قطريين بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وسط مخاوف من تصاعد الصراع بعد انتخابات الكونغرس الأمريكية المقررة الثالث نوفمبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، لكنه لم يستبعد عمليات لاحقة، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار مناقشات “مقترح اليومين” دون نتيجة نهائية، مؤكدا استعداد طهران “للدفاع والدبلوماسية معا”.

وأفاد عراقجي بأن المفاوضين الإيرانيين والقطريين وضعوا مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، فيما أصدر الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي توجيهات بتأهب القوات المسلحة للرد على أي هجوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ترامب لم يقرر بعد شن هجمات جديدة، لكنه يفضل الحل الدبلوماسي، فيما تنسق المحادثات عبر اتصالات منتظمة بين الدوحة وواشنطن.

المصدر: رويترز + روسيا اليوم