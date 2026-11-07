الجامعة العربية تدين الاعتداء على قوات حرس الحدود المصرية جنوب البلاد

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها للاعتداء المسلح الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة الجنوبية من البلاد، وأسفر عن وفاة ضابطين أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في التصدي لمحاولات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتقدمت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى القوات المسلحة المصرية وأسرتي الشهيدين، معربة عن تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الأليم.

كما أكدت جامعة الدول العربية وقوفها الكامل إلى جانب مصر، ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

الشرق القطرية