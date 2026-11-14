قطر وتركيا: اتفاقية الدفاع المشترك تهدف لاتخاذ موقف موحد لمواجهة أي هجوم مسلح خارجي

أكدت دولة قطر والجمهورية التركية عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة باعتبارها أولوية استراتيجية، ومواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي عُقدت في إسطنبول يوم 13 نوفمبر 2026، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية – حسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية.

وأشاد الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما. وأكد الجانبان مجدداً أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً.

واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.

وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف “بدر” من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية. ولاحظ البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.

الشرق القطرية