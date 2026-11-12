كيف تعرّف الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” على “الجاسوسة” الصينية؟

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وشركة “إنفيديا” تحقيقا في علاقة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ بالمديرة التنفيذية الصينية أليس هوانغ، وسط اتهامات لبكين بالتجسس.

وحسب التقارير، التقت أليس هوانغ، المشتبه بها في التجسس الصيني، بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، قبل عقد من الكشف عن علاقتهما غير المشروعة.

وأفاد مصدر يعرف الزوجين لصحيفة “ذا إنفورميشن” بأن جنسن كان لديه تعاملات مع زوج أليس، كانغ وي، في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عندما كان يشتري شركات ألعاب الفيديو الصينية. وكانت الألعاب مصدرا رئيسيا للطلب على رقائق “إنفيديا” عالية الأداء قبل أن تحول طفرة الذكاء الاصطناعي الشركة إلى عملاق بقيمة 4.5 تريليون دولار، بعد أن كانت قيمتها 150 مليار دولار.

ووفق تقارير سابقة، التقت أليس بجنسن في أوائل عام 2024 عندما بدأت العمل على شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من “إنفيديا”. وأقر جنسن يوم الأحد بأنه خان زوجته التي رافقته 40 عاما.

وتشير تقارير إعلامية صينية إلى أن كانغ وأليس استغلا علاقتهما بجنسن على مر السنين لدفع الأعمال، وزعمت بعض المنشورات أن كانغ كان يتباهى بعلاقة أليس بجنسن أمام عملائهم.

ونشرت أليس صورا تجمعها بجنسن، وهي تحتسي النبيذ من كؤوس كبيرة في مطاعم عصرية، على حسابها في تطبيق “وي تشات”. وذكرت “ذا إنفورميشن” أن قرب أليس من رئيس “إنفيديا”، الذي يحقق معه حاليا مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشركته نفسها، كان أكبر نقطة بيع لها في تحريك الأعمال في الصين.

وجاءت أحدث تعاملات أليس مع جنسن عبر شركة “ميغاسبيد”، وهي شركة مراكز بيانات مقرها سنغافورة وأجرت أعمالا بمليارات الدولارات مع إنفيديا. واتُهمت “ميغاسبيد” بتهريب رقائق متطورة إلى الصين، في مخالفة لحظر التصدير الأمريكي، حيث تبين فقدان 50,000 رقاقة أثناء أحد عمليات التدقيق. وتنفي

“ميغاسبيد” أي مخالفات وتقول إنها تلتزم بجميع اللوائح. ونفت السفارة الصينية بغضب مزاعم أن أليس هوانغ كانت تعمل جاسوسة.

وقبل انضمامها إلى “ميغاسبيد”، كانت أليس مديرة تنفيذية كبيرة وشريكة في رأس المال في شركة شنغهاي “هيكسي” للاستثمار، وهي شركة لها تاريخ من العقوبات التنظيمية.

وفي عام 2018، غُرمت شركة كانغ 2.6 مليون دولار، وغُرم كانغ شخصيا 60,000 دولار بسبب مخالفات الإفصاح والتداول غير القانوني خلال فترة مقيدة مرتبطة بالاستحواذ على شركة “هويتشيو” للتكنولوجيا، وفق إشعارات تنظيمية منشورة. وفي 2025، غرمت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية هيكسي 350,000 دولار إضافية لفشلها في الإفصاح عن حصة داخلية في شركة استحوذت عليها.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أليس وجنسن التقيا حول العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك في شنغهاي، وفي مقر إنفيديا في وادي السيليكون، وفي منتجع غولف جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وفي تايوان.

ونقلت “ذا إنفورميشن” عن أشخاص يعرفون أليس قولها إن جنسن كان يحتفل بعيد ميلادها كل عام بتناول العشاء معها أو إرسال الهدايا لها. وزعم موظف مبيعات في إنفيديا بالصين أن أليس حضرت التجمع السنوي للشركة للعملاء المحليين في الصين.

وقبل دخولها عالم التمويل، عملت أليس مراسلة لقناة CCTV، البث الوطني للدولة الصينية، وقناة “هونان

التلفزيونية، وفق سيرتها الذاتية على “لينكد إن”.

ويعتقد أنها درست في كلية الإعلام بجامعة هونغ كونغ المعمدانية قبل نحو 20 عاما، في برنامج الماجستير في إدارة الإعلام، وفق منشورة “كايشين” المالية الصينية. ويبدو أنها لم تكن لديها خبرة في العمل بمجال الذكاء الاصطناعي قبل عام 2023، عندما تأسست ميغاسبيد، وفق التقرير، غير أنها ارتقت بسرعة إلى منصب ذي نفوذ من خلال التباهي بعلاقتها الوثيقة بجنسن.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + “نيويورك بوست”