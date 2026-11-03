دراسة: الغربان تتفوق على البشر في سرعة اتخاذ القرارات

كشفت دراسة علمية حديثة أن الغربان تمتلك قدرات استثنائية في معالجة المعلومات البصرية واتخاذ القرارات، إذ تفوق سرعتها البشر والقرود بنحو الضعف، دون التأثير في دقة اختياراتها، في اكتشاف يسلط الضوء على القدرات الإدراكية المتقدمة لدى الطيور.

وأجرى باحثان من جامعة توبنغن الألمانية، هما فيليب شميدباور وأندرياس نيدر، تجارب على غرابين بالغين من نوع “غراب الجيف”، باستخدام اختبار نفسي معروف لقياس سرعة معالجة المعلومات واتخاذ القرارات، بحسب ماذكر موقع “ساينس أليرت”.

قرارات خلال أجزاء من الثانية

واعتمدت التجربة على عرض نقاط متحركة في اتجاهات مختلفة عبر شاشة، وطُلب من الغرابين تحديد اتجاه الحركة بالنقر على الشاشة، مقابل الحصول على مكافأة غذائية عند الإجابة الصحيحة.

وأظهرت النتائج أن الغرابين تمكنا من اتخاذ القرارات خلال 235 مللي ثانية في المتوسط، بسرعة تقارب ضعف السرعة المسجلة في تجارب مماثلة على البشر والقرود، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الدقة.

ماذا يحدث داخل دماغ الغراب؟

وللكشف عن الآليات العصبية المسؤولة عن هذه السرعة، راقب الباحثان نشاط 248 خلية عصبية في منطقة دماغية مسؤولة عن معالجة المعلومات واتخاذ القرارات.

وأوضحت النتائج أن الإشارات العصبية المرتبطة باتخاذ القرار بدأت بعد 70 مللي ثانية فقط من ظهور الحركة، أي قبل تنفيذ الاستجابة بنحو 170 مللي ثانية.

وأوضح الباحثان أن أدمغة الغربان، رغم صغر حجمها واختلاف بنيتها عن أدمغة الثدييات، تتميز بكثافة عصبية مرتفعة تساعدها على معالجة المعلومات بكفاءة وسرعة.

ورجّح الباحثان ارتباط هذه القدرات بتكيفات تطورية تساعد الطيور على المناورة السريعة أثناء الطيران، وتحديد مواقع الغذاء بدقة.

ومع ذلك، شددا على أن اقتصار التجربة على غرابين فقط يستدعي إجراء مزيد من الدراسات على عينات أوسع، قبل تعميم النتائج على بقية أنواع الغربان.

وكالة سبوتنيك