أول تعليق من رونالدو بعد تتويجه بجائزة “أعظم فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ”

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، على فوزه بجائزة “B.O.A.T” لأفضل فائز بالكرة الذهبية على مر التاريخ، متوجها بالشكر لجماهيره حول العالم.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”: “كرة القدم ملك للجماهير.. شكرا لجميع المشجعين حول العالم، جائزة الكرة الذهبية لكل العصور هي لكم أيضا”.

ولم تأت رسالة رونالدو للجماهير من فراغ، فالفائز بالجائزة حدد عبر تصويت جماهيري عالمي مباشر، وليس من خلال لجنة دولية من الصحفيين كما هو الحال في جائزة الكرة الذهبية التقليدية.

وكان رونالدو قد فاز بجائزة “B.O.A.T”، التي أطلقتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لاختيار أفضل فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ.

وأعلن المنظمون أمس الأربعاء، تتويج رونالدو بالجائزة في نسختها الأولى، بعدما اختير تتويجه بالكرة الذهبية عام 2008 كأفضل موسم فردي حسمت به الجائزة لأي لاعب في تاريخ كرة القدم، متفوقا على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، إذ حل موسم الأسطورة الأرجنتينية الاستثنائي عام 2012 في المركز الثاني.

وسجل رونالدو 42 هدفا في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد في الموسم الذي حسم فيه الكرة الذهبية عام 2008، وهو إنجاز استثنائي، خاصة أنه كان يلعب حينها كجناح تقليدي.

وشهدت جائزة “B.O.A.T” منافسة بين 10 أساطير سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مرتين على الأقل، في مبادرة تمنح الجماهير فرصة الاختيار بين أبرز المواسم الفردية التي شهدتها اللعبة منذ إطلاق جائزة الكرة الذهبية عام 1956.

وشملت قائمة المرشحين أيضا البرازيلي رونالدو نازاريو، والهولندي ماركو فان باستن، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والألمانيين فرانز بيكنباور وكارل هاينز رومينيغه، والهولندي يوهان كرويف، والإنجليزي كيفن كيغان، والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو.

وعلى عكس الجائزة السنوية الرسمية التي تعتمد على تصويت الصحفيين، اعتمدت جائزة “B.O.A.T” كليا على تصويت الجمهور عبر منصات “فرانس فوتبول”.

يذكر أن استفتاء “B.O.A.T” يمثل مبادرة رقمية وتشاركية مدفوعة (بقيمة يورو واحد لكل تصويت مع إمكانية تصويت المستخدم عدة مرات)، ولا ينبغي الخلط بينها وبين “الكرة الذهبية السوبر” أو الجائزة السنوية الرسمية، فهي تهدف لمنح الجمهور فرصة تحديد الموسم الأكثر تأثيرا رمزيا دون منح مجسم رسمي جديد أو تعديل السجل التاريخي المعتمد للكرة الذهبية.

المصدر: RT