الهلال مع بيراميدز المصري .. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مجموعات دوري أبطال أفريقيا
المجموعة الأولى: نادي ويليت الأنجولي – نادي نواذيبو الموريتاني – نادي بترو أتلتيكو الأنجولي – نادي الترجي التونسي.
الثانية: نادي الأفريقي التونسي – نادي مولودية الجزائر – نادي يانج أفريكانز التنزاني – الزمالك.
الثالثة: نادي كولومبي سبورتيف الكاميروني – نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي – نادي سيمبا التنزاني -نهضة بركان المغربي.
الرابعة: نادي المغرب الفاسي المغربي – نادي حوريا كوناكري الغيني – نادي الهلال السوداني – بيراميدز.
مجموعات الكونفدرالية 2026 كاملة
المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي – نادي إسكو كارا التوجولي – نادي الرجاء المغربي – الأهلي.
الثانية: ديربان سيتي الجنوب أفريقي – نادي عزام التنزاني – أهلي طرابلس – الجيش الملكي المغربي.
الثالثة: نادي ريد آروز الزامبي – نادي سينجيدا التنزاني – المتأهل من مواجهة (شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني) – نادي مانياما الكونغولي.
الرابعة: نادي ريال باماكو المالي – نادي بلاك بولز الموزمبيقي – الصفاقسي التونسي – اتحاد العاصمة.
مواعيد مباريات دور المجموعات
الجولة الأولى: 27-29 نوفمبر 2026.
الثانية: 4-6 ديسمبر 2026.
الثالثة: 18-20 ديسمبر 2026.
الرابعة: 8-10 يناير 2027.
الخامسة: 15-17 يناير 2027.
المصري اليوم