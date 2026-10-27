هاري كين يتوج بالكرة الذهبية لعام 2026

توج المهاجم الإنجليزي هاري كين بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته الكروية، خلال الحفل الذي أقيم بشكل استثنائي في العاصمة البريطانية لندن مساء الاثنين.

وقدم الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو الكرة الذهبية إلى النجم الإنجليزي هداف بايرن ميونخ الألماني.

وحل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز الثاني ومن خلفه الإسباني لامين جمال نجم برشلونة في المركز الثالث.

وتعد هذه الجائزة هي الأولى في مسيرة كين، والأولى أيضا للاعب إنجليزي منذ تتويج مواطنه مايكل أوين بـ”البالون دور” في 2001.

وجاء هذا التتويج بعد تألق كين مع بايرن ميونخ، وتتويجها معه بلقب الدوري الألماني، إضافة لقيادته منتخب إنجلترا لاحتلال المركز الثالث في مونديال 2026.

وجاء الترتيب النهائي للكرة الذهبية لعام 2026 كالتالي:

– هاري كين.

2- كيليان مبابي.

3- لامين جمال.

4- رودري.

5- ليونيل ميسي.

6- خفيتشا كفارتسخيليا.

7- عثمان ديمبلي.

8- إيرلينغ هالاند.

9- مايكل أوليس.

10- فابيان رويز.

11- جود بيلينجهام.

12- باو كوبارسي.

13- أشرف حكيمي.

14- فيتينيا.

15- ديكلان رايس.

16- فيران توريس.

17- فينيسيوس جونيور.

18- مارك كوكوريلا.

19- جواو نيفيز.

20- ويليان باتشو.

21- جابرييل ماجالهيس.

22- لاوتارو مارتينيز.

23- نونو مينديز.

24- لويس دياز.

25- ماركينيوس.

26- دايوت أوباميكانو.

27- برونو فيرنانديز.

28- خوليان كينيونيس.

29- ويليام ساليبا.

29- ساديو ماني (مركز مشترك).

أليكسيا بوتياس تتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026!

تستمر الأسطورة الإسبانية أليكسيا بوتياس في كتابة التاريخ، محققة جائزة الكرة الذهبية للسيدات كأفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة في مسيرتها.

روسيا اليوم