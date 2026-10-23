مفاجأة مدوية.. صن داونز يودع دوري أبطال أفريقيا على ويليتي الأنجولي

ودع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي منافسات دوري أبطال أفريقيا 2026 – 2027، بعد خروجه أمام ويليتي الأنجولي، في مفاجأة بارزة، عقب انتهاء مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي، ليحسم الفريق الأنجولي تأهله إلى دور المجموعات.

وافتتح تشيفيلي ماثيوز التسجيل لصالح صن داونز في الدقيقة 11، قبل أن ينجح مابولولو في إدراك التعادل لصالح ويليتي بالدقيقة 49، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل ويمنح فريقه فرصة حسم بطاقة التأهل.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، ليحسم ويليتي الأنجولي تأهله إلى دور المجموعات مستفيدًا من نتيجة لقاء الإياب، فيما تلقى صن داونز ضربة قوية بخروجه المبكر من البطولة القارية.

المصري اليوم