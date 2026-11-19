فتحت التعليقات التي أطلقها المعلق التونسي عصام الشوالي خلال مباراة منتخب مصر ومالاوي، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا 2027، بابا واسعا للجدل.

وانتقدت الإعلامية المصرية سهام صالح أسلوب الشوالي في تناول بعض المواقف داخل الملعب، معتبرة أن المزاح الذي استخدمه بحق المدير الفني لمنتخب “الفراعنة” علي ماهر، وكذلك اللاعب محمود حسن “تريزيغيه”، تجاوز حدود خفة الظل ولم يكن مناسبًا لطبيعة التعليق الرياضي.

وشنت سهام صالح هجوما على المعلق التونسي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الكلاسيكو”، معربة عن استيائها من إقحام تعليقات وصفتها بأنها غير موفقة، بدلًا من استغلال لحظات المباراة لتسليط الضوء على الجوانب الفنية والإنجازات التي حققها بعض لاعبي المنتخب.

وقالت الإعلامية المصرية: “معلقو الكرة أصبحوا يفتعلون أمورًا غريبة، وهناك شخص يريد الارتجال لأنه ليس لديه كلام يقوله، ومعلق مباراة مصر ومالاوي لا أعرف هل خانه التعبير أم تجاوز في الألفاظ، عندما قال عن علي ماهر إنه كانت له تجربة سينمائية في فيلم (حاحا وتفاحة)، ولا نفهم ماذا يقصد بذلك”.

وأضافت: “بدلا من ذلك، كان بإمكانه أن يقول إن علي ماهر حقق بطولات بعيدًا عن الأهلي والزمالك، وهو أمر لا يحدث كثيرًا، أو أن لديه رخصة التدريب كاف برو”.

كما اعترضت أيضا على ما قاله الشوالي بشأن الفرصة التي أهدرها محمود حسن “تريزيغيه”: “في الشوط الثاني وجدناه يعلق على إهدار “تريزيغيه هدفا بقوله: (أنا لو ارتديت العباءة والشبشب سأسجلها)، وهي خفة دم، لكنها لم تضحكني، وإسقاط ليس في محله. وتريزيغيه ليس محلا للسخرية أو التنمر، وهذه أمور غير مسموح بها”.

واختتمت سهام صالح انتقادها قائلة: “أنت معلق كبير، وأحترمك وأحترم صوتك، ولكن القلش الذي تقوله دمه تقيل، والإفيهات ليس في مكانه نهائيا”.

المصدر: facebook/ONtv + روسيا اليوم