«سنشتاق لك».. مذيع بين سبورت يفاجئ أبوتريكة بعد قرار «التوقف»

أثار محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حالة من التساؤلات، بعدما ألمح إلى احتمالية غيابه عن الظهور في الاستوديوهات التحليلية لشبكة قنوات «بي إن سبورتس» لفترة طويلة.

وجاء هذا خلال تواجد محمد أبوتريكة في أحد الاستديوهات التحليلية، وخلال حديث جمعه بالإعلامي عبدالعزيز النصر.

وجاءت بداية الحديث عندما أشار عبدالعزيز النصر إلى غياب أبوتريكة المنتظر خلال فترة التوقف الدولي، قائلًا: «سنشتاق إلى محمد أبوتريكة، خاصة أننا في فترة راحة وتوقف دولي، وهو لا يظهر في الاستوديو خلال هذه الفترة».

من جانبه، جاء رد أبوتريكة ليفتح باب التساؤلات حول طبيعة ومدة غيابه المحتمل، حيث قال: «ممكن تفتقدني لفترة طويلة، لعله خير متعرفش».

ليرد عبدالعزيز النصر قائلًا: «إن شاء الله دائمًا موجود»، وسط ردود أفعال واسعة وتساؤلات بشأن احتمالية ابتعاد أبوتريكة عن التحليل الرياضي خلال الفترة المقبلة.

المصري اليوم