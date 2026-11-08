رحيل حسام حسن… وعلي ماهر مدربا لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء مهمة حسام حسن وجهازه الفني والإداري في قيادة المنتخب الوطني، وتكليف علي ماهر، المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا، بتولي تدريب “الفراعنة” خلال المرحلة المقبلة، مع تقديم تصوره لتشكيل الجهاز الفني الجديد.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب اجتماع مجلس الإدارة ودراسة ملابسات وأحداث الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على صورة المنتخب واستقراره، مؤكدًا أن مصلحة المنتخب الوطني والحفاظ على استقراره تأتيان في مقدمة أولوياته.

ووجه الاتحاد الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، مثمناً الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسؤولية، ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية المقبلة، كما دعا الجماهير المصرية إلى مواصلة دعم المنتخب والالتفاف حوله خلال المرحلة المقبلة.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب منتخب مصر في فبراير/شباط 2024، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، قبل أن تنتهي مهمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وخلال فترة قيادته، خاض المنتخب المصري 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مواجهة، وتعادل في 10، مقابل 7 هزائم، وسجل لاعبوه 64 هدفاً، بينما استقبلت شباكهم 33 هدفاً.

روسيا اليوم