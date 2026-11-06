المنتخب الوطني يصل كيجالي تأهباً لمواجهة السنغال في التصفيات الإفريقية

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم «صقور الجديان» إلى العاصمة الرواندية كيجالي برئاسة الكابتن محمد عبد الله مازدا والجهازين الإداري والفني واللاعبين المختارين من الأندية التي شاركت في الكونفدرالية ومن منتخب الشباب المتوج ببطولة سيكافا تحت 20 سنة ، للدخول في تجمع إعدادي استعداداً لمواجهتي المنتخب السنغالي، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاق القاري المرتقب.

وحرص الجهاز الفني على توفير أفضل الأجواء لتهيئة اللاعبين بدنياً وفنياً للمواجهتين.

وحلت البعثة بفندق «كيجالي فيو»، حيث خلد اللاعبون للراحة يوم الأربعاء، عقب وصولهم، و دشن المنتخب صباح اليوم الخميس برنامجه التدريبي، بإجراء أول حصة تدريبية عند الساعة العاشرة صباحاً، إيذاناً بانطلاق التحضيرات الفعلية من خلال برنامج متكامل يضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الغاني كواسي أبياه.

وقد إكتمل الجهاز الفني بوصول المدير الفني الغاني كواسي أبياه، برفقة معاونيه الغانيين كوفي وإيريك وطبيب المنتخب محمد،النعيم سليمان للإشراف على التدريبات وقيادة المرحلة الإعدادية، والوقوف على جاهزية العناصر التي ستنتظم في التجمع تباعاً وفقاً للبرنامج المحدد.

من جانبه، أوضح الكابتن محمد عبد الله مازدا، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، أن اختيار العاصمة الرواندية كيجالي لاستضافة تجمع صقور الجديان جاء بعد دراسة عدد من العوامل والاعتبارات التي تجعل منها خياراً مثالياً لإقامة المعسكر، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي وتوافر الظروف المناسبة كانا من أبرز الأسباب التي رجحت كفة كيجالي.

وأضاف مازدا أن وجود عدد من لاعبي القمة السودانية المشاركين في الدوري الرواندي أسهم كذلك في ترجيح اختيار العاصمة الرواندية، باعتبار أن ذلك يسهل عملية التحاقهم بالبعثة، ويقلل من التعقيدات المتعلقة بسفر اللاعبين وانتظامهم في التدريبات، فضلاً عن تميز الأجواء المناخية في كيجالي، التي وصفها بالممتازة والملائمة تماماً للتحضيرات، لافتاً إلى تقارب طبيعة الطقس فيها مع الأجواء المتوقعة في العاصمة السنغالية داكار، وهو ما يمنح المنتخب فرصة جيدة للتأقلم المسبق مع الظروف المناخية التي سيواجهها خلال الاستحقاق المقبل.