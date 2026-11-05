طباخ النصر يكشف أسرار رونالدو.. موعد نومه وأطباقه المفضلة

كشف طباخ نادي النصر السعودي، محمد القدميري، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحياة اليومية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مثل مواعيد نومه واستيقاظه ونظامه الغذائي والوجبات المفضلة.

وقال القدميري في تصريحات إعلامية إنه قضى 3 سنوات مع رونالدو، ولم يلحظ أي تغيير في نظام نومه طوال تلك الفترة، موضحا أن قائد نادي النصر يلتزم بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.

وأشار إلى أن قائد النصر يبدأ يومه في الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف صباحا، بينما يخلد إلى النوم في التاسعة أو التاسعة والنصف مساء.

وأضاف أن رونالدو يتمتع بأخلاق حميدة، ووصفه بأنه شخص خلوق وطيب ومحترم، مشيرا إلى مدى التزامه بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بنمط حياته.

وأوضح طباخ النصر أن رونالدو يلتزم بجدول غذائي منظم، سواء في مواعيد تناول الطعام أو الكميات المحددة لكل وجبة، فإذا كان موعد تناول الحليب محددا في العاشرة صباحا، فإنه يحرص على الالتزام بهذا الموعد، كما يهتم بكميات الطعام والتنوع في الوجبات.

وتحدث القدميري عن أبرز الأطعمة التي تدخل في النظام الغذائي للنجم البرتغالي، موضحا أن وجباته تتنوع بين سمك السالمون والدجاج المشوي، إلى جانب معكرونة البيستو وأنواع البرغر المطهو على الفحم.

أما وجبة الإفطار، فتتكون عادة من الكابتشينو بالحليب وحبتين من البيض والأفوكادو، بينما يعتمد في الغداء على الدجاج والأرز الأبيض.

وفي فترة العصر، يتناول رونالدو أحيانا فطائر البان كيك، بينما تكون معكرونة البيستو من الخيارات التي يفضلها خلال وجبة العشاء.

وعن أكثر الوجبات التي يحبها قائد النصر، أكد القدميري أن الدجاج المشوي ومعكرونة البيستو يأتيان في مقدمة أطباقه المفضلة، مشيرا إلى أنه يتناولهما باستمرار.

كما يفضل رونالدو تناول البان كيك وسمك السالمون وشرائح الستيك، في إطار نظام غذائي يعتمد على التنوع والالتزام بالمواعيد والكميات المحددة.

روسيا اليوم