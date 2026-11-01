كاف يقررعودة بطولة كأس الأمم الأفريقية لتُقام كل عامين

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، بالإجماع عودة بطولة كأس الأمم الأفريقية لتُقام كل عامين.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي أعلن خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد الذي عُقد في الرأس الأخضر في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، أن اللجنة التنفيذية ستعيد تقييم ومراجعة القرار الذي اتخذته في العام الماضي بجعل البطولة تُقام كل أربع سنوات.

وجاءت عملية إعادة التقييم والمراجعة هذه نتيجةً لإدراك أن “دوري الأمم الأفريقية” المقترح الذى تم تقديمه ليحل مكان البطولة سيحتاج إلى عدة سنوات حتى يصبح قادراً على توفير الموارد المالية الضخمة اللازمة لضمان قدرة بطولات الاتحاد الأفريقي وكرة القدم الأفريقية على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF): “جاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين انطلاقاً من الرغبة في تعزيز وحماية ودعم مصالح كرة القدم الأفريقية، والاتحادات الأعضاء الـ 54 في الاتحاد، بالإضافة إلى مصالح اللاعبين الأفارقة المحترفين في أندية خارج القارة.

وتُقام النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ( CAF) في عام 2027 في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، أما النسخ التالية فستُقام في الأعوام 2028 و2031 و2033. نظراً لأن بطولة كأس العالم FIFA ستُقام في عام 2030، فإنه وفقاً لتقاليد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لا تُقام البطولات النهائية لكأس الأمم الأفريقية أو بطولات المنتخبات الوطنية التابعة للاتحادات القارية الأخرى خلال العام الذي يشهد إقامة كأس العالم.

المصري اليوم