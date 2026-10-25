الهلال السوداني يهزم سيداما الإثيوبي ويتأهل لدوري مجموعات الأبطال

تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات ببطولة أبطال إفريقيا، بعد أن جدد فوزه مساء اليوم على ضيفه «سيداما بونا» الإثيوبي بهدفين دون مقابل، في إياب الدور التمهيدي الثاني على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيغالي، وكان الهلال قد فاز في لقاء الذهاب بالنتيجة ذاتها (2-0)، ليتأهل الفريق عن جدارة واستحقاق.

​تقدم الهلال في الدقيقة (33) من الشوط الأول بتسديدة زاحفة قوية لمدافعه «لوزولو»، الذي استفاد من تمريرة «كرشوم» المحكمة؛ حاول بعدها الفريق الإثيوبي إحراز هدف التعادل وكاد أن يحقق مراده من كرة قوية تكفل قائم الهلال بصدها، وفي الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بذل مدافع الهلال «جوباك» مجهوداً جباراً أثمر هدفاً ثانياً عن طريق قائد الفريق محمد عبد الرحمن.