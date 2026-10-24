رياض محرز يسجل هدفه الأول مع الشمال في الدوري القطري

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفه الأول مع نادي الشمال في دوري نجوم بنك الدوحة، وذلك من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة فريقه أمام نادي قطر الجمعة.

جاء الهدف ليقلص الفارق ويجعل النتيجة 1-2 لصالح نادي قطر، في لحظة مهمة للشمال داخل الملعب.

وكان نادي الشمال، وصيف الدوري القطري الموسم الماضي، قد أعلن الشهر الجاري تعاقده مع النجم الجزائري رياض محرز للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والقاري.

ويعد محرز، البالغ من العمر 35 عاما، أحد أبرز نجوم كرة القدم الجزائرية، حيث أسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019 في مصر، كما يمتلك سجلا حافلا بالألقاب على مستوى الأندية، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، بواقع مرة مع ليستر سيتي وأربع مرات مع مانشستر سيتي، إلى جانب الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، فضلا عن إحراز لقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

الشرق القطرية