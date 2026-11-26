تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من نظيره القطري على استضافة بطولة كأس السوبر المصري للموسم 2026-2027، في تطور جديد بشأن تحديد الدولة المنظمة للمسابقة بعد اعتذار الإمارات عن استضافتها.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه “من المنتظر أن يتوجه وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الترتيبات التنظيمية الخاصة بالبطولة، التي يرجح إقامتها خلال فبراير/شباط المقبل، بعد تأجيل موعدها السابق”.

وتقام البطولة بمشاركة أربعة أندية، هي الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، والمصري بطل كأس الرابطة، إلى جانب الأهلي الذي يشارك بموجب بطاقة الدعوة.

ومن المقرر استكمال المشاورات بين الجانبين المصري والقطري بشأن التفاصيل التنظيمية ومواعيد المباريات، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن ترتيبات البطولة.

ويأتي اختيار قطر بعد اعتذار الإمارات عن استضافة النسخة التي كان مقررا إقامتها، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى البحث عن وجهة بديلة، وسط طرح قطر والسعودية ضمن الخيارات المحتملة.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري، كما يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 15 لقبا.

وكالة سبوتنيك